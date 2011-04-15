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27/07/2017
16:31

М.Видео получило уведомление о продаже 24.66% уставного капитала компании

ПАО "М.Видео" было уведомлено его акционером - компанией Lagranolia Holdings Limited, принадлежащей Группе "Сафмар", - о его намерении продать приблизительно до 44.33 млн обыкновенных акций компании, что соответствует приблизительно до 24.66% уставного капитала компании. Об этом говорится в сообщении ПАО.

Акции будут предложены посредством ускоренного построения книги заявок для приобретения международными институциональными инвесторами за пределами США на основании Положения Закона США "О ценных бумагах" от 1933 года. В результате продажи компания не получит денежных средств.

В рамках продажи ВТБ Капитал является единственным глобальным координатором и букраннером для целей реализации продажи посредством ускоренного построения книги заявок, которое начнется сразу после публикации данного пресс-релиза.

Цена продажи акций будет определена по завершении построения книги заявок.

В настоящее время доля участия Группы "Сафмар" в капитале компании составляет приблизительно 82.34% уставного капитала. В случае продажи в рамках продажи всех акций, доля участия Группы "Сафмар" в уставном капитале компании будет составлять приблизительно 57.68%.

С учётом определённых исключений, продающий акционер и Группа "Сафмар" согласились принять обязательство о неотчуждении принадлежащих им акций компании в течение 90 дней после окончания продажи.

Продающий акционер уведомит компанию о результатах продажи в максимально короткий срок после завершения процесса построения книги заявок и определения аллокаций. Срок завершения процесса построения книги заявок, определение цены и аллокаций находятся на полном усмотрении продающего акционера и единственного глобального координатора и букраннера.

ПАО "М.Видео" (ИНН 7707602010) - российская розничная сеть по продаже электроники и бытовой техники, осуществляет свою деятельность с 1993 года. Общее число магазинов сети по итогам первого полугодия 2016 года составляет 382, М.Видео работает в 162 городах по всей России.

Чистая прибыль М.Видео по МСФО за 2016 год выросла на 22% до 5.546 млрд руб. с 4.547 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 13.3% до 183.219 млрд руб. со 161.691 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "М.Видео" по РСБУ за I квартал 2017 года выросла на 17.5% до 27.694 млн руб. с 23.563 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 19.6% до 39.09 млн руб. с 32.666 млн руб., валовая прибыль - на 19.8% до 38.409 млн руб. с 32.054 млн руб., прибыль до налогообложения - на 19.53% до 41.119 млн руб. с 34.401 млн руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

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