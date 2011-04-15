Ассоциация европейского бизнеса раскритиковала новые санкции США против России

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выступила с заявлением, в котором подвергла критике американский законопроект о санкциях против РФ.



Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) вновь подтверждает свою позицию, направленную против любых экономических санкций и любого ограничения свободной торговли и инвестиций, а также выступает за деэскалацию напряжённости между всеми заинтересованными сторонами. Мы не поддерживаем введение дополнительных экономических санкций со стороны США и призываем к тому, чтобы власти США, ЕС и РФ нашли скорое политическое решение, которое предотвратит дальнейшее ухудшение взаимоотношений", - говорится в заявлении.



Как отмечают в АЕБ, введение санкций препятствует нормальному осуществлению деловой активности, а также может привести к серьёзному сокращению производства и числа рабочих мест в соответствующих отраслях.



"Особую нашу обеспокоенность вызывает то, что санкции США затронут интересы европейских компаний и стран ЕС в энергетике и других секторах, связанных с Россией", - говорится в заявлении.



На этой неделе в Палате представителей США прошло голосование по поводу введения новых ограничений в отношении России, Ирана и КНДР. Конгрессмены подавляющим большинством проголосовали за санкции; "за" выступили 419 конгрессменов, против - 3. Поводом для введения новых санкций против Москвы стали предполагаемое кибервмешательство России в американские выборы, а также действия в Сирии и на Украине.



Пакет ограничений включает как усиление действующих санкций, так и введение новых, в том числе в отношении лиц, причастных к кибератакам, а также к нарушениям прав человека. Новые секторальные санкции затронут горно- и металлодобычу, морские и железнодорожные перевозки.





"AK&M" от 27.07.2017