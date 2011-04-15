Туристов-детей компании "Аэлита трэвел" вывезут из Болгарии в соответствии с ранее запланированным графиком, сообщил Ростуризм по итогам оперативной рабочей встречи по вопросам исполнения обязательств компанией "Аэлита трэвел". На встрече присутствовали директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, представители туристской компании "Аэлита трэвел" и консолидатора авиарейсов - компании "БТА трэвел".



Компания "Аэлита трэвел" должна была организовать поездку на отдых в Болгарию для детских туристских групп. В связи с отказом иностранного контрагента от исполнения своих обязательств возник риск неисполнения обязательств перед туристами, находящимися в Болгарии.



В ходе встречи достигнута договорённость о полном исполнении обязательств перед туристами, находящимися в настоящее время в Болгарии, и их возвращении в Россию в соответствии с ранее запланированным графиком. Для этого будут задействованы ресурсы туроператора и авиаперевозчиков. В частности, в Москву дети в составе организованных групп вернутся авиарейсами 30 и 31 июля, в Санкт-Петербург - двумя рейсами 1 августа и одним рейсом 8 августа.



По информации представителей компании "Аэлита трэвел", по несостоявшимся турам клиентам будет произведён возврат средств в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.







"AK&M" от 27.07.2017