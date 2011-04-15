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27/07/2017
17:53

Туристов-детей компании "Аэлита трэвел" вывезут из Болгарии в соответствии с ранее запланированным графиком

Туристов-детей компании "Аэлита трэвел" вывезут из Болгарии в соответствии с ранее запланированным графиком, сообщил Ростуризм по итогам оперативной рабочей встречи по вопросам исполнения обязательств компанией "Аэлита трэвел". На встрече присутствовали директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, представители туристской компании "Аэлита трэвел" и консолидатора авиарейсов - компании "БТА трэвел".

Компания "Аэлита трэвел" должна была организовать поездку на отдых в Болгарию для детских туристских групп. В связи с отказом иностранного контрагента от исполнения своих обязательств возник риск неисполнения обязательств перед туристами, находящимися в Болгарии.

В ходе встречи достигнута договорённость о полном исполнении обязательств перед туристами, находящимися в настоящее время в Болгарии, и их возвращении в Россию в соответствии с ранее запланированным графиком. Для этого будут задействованы ресурсы туроператора и авиаперевозчиков. В частности, в Москву дети в составе организованных групп вернутся авиарейсами 30 и 31 июля, в Санкт-Петербург - двумя рейсами 1 августа и одним рейсом 8 августа.

По информации представителей компании "Аэлита трэвел", по несостоявшимся турам клиентам будет произведён возврат средств в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.



"AK&M" от 27.07.2017
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