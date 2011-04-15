Ростуризм рекомендует российским гражданам сохранять спокойствие во Франции

Ростуризм рекомендует российским гражданам, находящимся на территории Франции, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении ведомства.



В связи с сильными лесными пожарами на юго-востоке Франции в департаменте Вар спасателями была проведена эвакуация около 10 тыс. человек, сообщают французские СМИ.



Площадь пожара достигает 400 гектаров. В его ликвидации задействованы 19 специальных самолётов и более двух тысяч сотрудников пожарных служб.



По предварительным данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, на данный момент информации о наличии российских туристов среди эвакуированных и пострадавших нет.



Федеральное агентство по туризму находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации.





"AK&M" от 27.07.2017