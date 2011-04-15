Дайджест газеты "Коммерсант" от 28 июля 2017 года



МНОГОДОКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" ПРЕДСТАВИТ СВОЮ ПРОГРАММУ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА





"Единая Россия" подтвердила, что может представить серию собственных докладов, в том числе с предложениями по ускорению экономического роста, к октябрю 2017 года - об этом сообщил глава высшего совета партии Борис Грызлов в статье для "Ъ" (см. стр. 2). Третья программа для власти накануне президентских выборов, альтернативная правительственному плану до 2025 года и программе Центра стратегических разработок (ЦСР), обретает очертания, заявленными приоритетами "Единой России" будут в числе прочего увеличение трансфертов в регионы, дорожное строительство и снижение региональной дифференциации доходов и бюджетной обеспеченности.





ФАС ВЫРАВНИВАЕТ ПЛИТКИ

ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНО СОКРАЩАТЬ





В предвыборный год ФАС разработала ряд мер по ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, когда промышленные потребители, по сути, доплачивают за заниженные тарифы населения. Регулятор предлагает плавно уменьшать предел льгот для горожан, пользующихся электроплитами, и сельских жителей. По оценкам участников рынка, это может повысить их платеж за десять лет всего на 10-20 млрд руб. Промпотребители считают такую меру крайне незначительной.





ЗАДАНИЕ НА ЛЕТО

БОРИС ГРЫЗЛОВ О ПЛАНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА, ГОТОВЯЩЕМСЯ "ЕДИНОЙ РОССИЕЙ"





Председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов в статье для "Ъ" рассказал о программе стимулирования экономического роста, над которой работает сейчас одна из рабочих групп высшего совета партии. По его мнению, для быстрой реализации потенциала роста экономики и благосостояния населения следует "применить новые подходы и выравнять социально-экономические соотношения" в РФ.





ЗЕМЛЮ ПРЕДЛОЖИЛИ ОТДАТЬ ХОРОШИМ ЛЮДЯМ

ЦСР СФОРМУЛИРОВАЛ КОНЦЕПЦИЮ ЕЩЕ ОДНОЙ РЕФОРМЫ



Центр стратегических разработок (ЦСР) представил доклад о проблемах земельных отношений в России, предложив собственную концепцию их реформирования. Среди предложений - создание мегарегулятора в этой сфере, реорганизация системы кадастрового учета, проведение тотальной инвентаризации земель, расширение прав муниципалитетов. Хотя эти предложения описаны достаточно подробно, они, по признанию авторов, пока не взяты в программу структурных и институциональных реформ в России после 2018 года, которую сейчас готовит ЦСР.





ВОЕННАЯ ТЕОРИЯ ПОЛУЧИТ НОВОГО ПРАКТИКА

В АКАДЕМИИ ГЕНШТАБА МЕНЯЕТСЯ РУКОВОДСТВО



Как стало известно "Ъ", в ближайшее время в Военной академии Генштаба РФ сменится руководство: Сергей Кураленко уступит место бывшему командующему войсками Южного военного округа (ЮВО), нынешнему помощнику Сергея Шойгу Александру Галкину. Господин Кураленко, по словам источников "Ъ", перейдет на службу в командование сухопутных войск (СВ).





ПРОКУРОРА МОСКВЫ ПРОЧАТ В СОВЕТНИКИ ЮРИЯ ЧАЙКИ

НАДЗОР ОТЧИТАЛСЯ ПОД ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ



Как стало известно "Ъ", прошедшая вчера коллегия Генпрокуратуры может стать последней для участвовавшего в ней прокурора Москвы Владимира Чурикова в его нынешней должности. Выходец из Волгограда Чуриков за два года работы в столице так и не стал своим - теперь его прочат в советники генпрокурора Юрия Чайки. Сам генпрокурор говорил на коллегии не о кадровых вопросах, а о защите граждан и компаний.





РАЗВЕДЧИК ЧЕПУРНОЙ ПЕРЕШЕЛ В НАСТУПЛЕНИЕ

БЫВШИЙ ГЛАВА "ИНВАЛИДОВ" ХОЧЕТ ВЕРНУТЬ И ВЛАСТЬ, И "РУСЬ"



Как стало известно "Ъ", смещенный на прошлой неделе со своего поста экс-лидер общественной организации "Инвалиды войны" офицер-разведчик Андрей Чепурной вышел из психиатрической больницы и первым делом попытался вернуть себе власть. Собрав оставшихся сторонников, он разом уволил всех своих врагов, включая новое руководство организации, и взял под контроль ее центральный офис в столичном районе Фили. Однако главный актив инвалидов - перепрофилированный под реабилитацию санаторий "Русь" в Подмосковье - по-прежнему остается в руках оппозиции. "Опасаемся кровопролития",- сказал "Ъ" один из участников конфликта.





БИРЖЕ НЕ ХВАТАЕТ ГАЗА

СПБМТСБ ПРОСИТ ОТМЕНИТЬ ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ "ГАЗПРОМА"



Товарная биржа СПбМТСБ и ФАС предлагают отменить ограничения для "Газпрома" по объемам биржевых продаж газа. В противном случае уже к концу года, по их мнению, на бирже может случиться резкий рост цен, вызванный дефицитом газа. Отмена ограничения может дать монополии новые возможности для борьбы за потребителей, которых он в последние годы уступал независимым производителям газа. Но НОВАТЭК выступает против этой идеи, и, как отмечают собеседники "Ъ", до сих пор компании удавалось успешно торпедировать сходные инициативы.





ВЗЫСКАНИЕ МАШИН

КОЛЛЕКТОРЫ НАЧАЛИ БРАТЬ НА РАБОТУ РОБОТОВ



Вслед за банками, внедряющими передовые технологии, о прогрессе задумались и коллекторы. Взыскатели начали использовать интеллектуальных роботов-коллекторов, которые могут провести переговоры по стандартному шаблону - взять обещание о платеже и проконтролировать сроки его внесения. А главное - система поможет обойти требование профильного закона по ограничению частоты взаимодействия с должниками.





КРИПТОАКТИВЫ УЧТУТ В НРД

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА - В ОТСУТСТВИИ ЧЕТКИХ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ



Как стало известно "Ъ", Национальный расчетный депозитарий (НРД), выполняющий функции центрального депозитария Московской биржи, намерен создать платформу для обслуживания цифровых активов. В планах - проект по созданию набора сервисов на базе блокчейн-технологии и "моста", соединяющего цифровые активы и платежную систему. Эксперты полагают, что НРД стремится "застолбить" нишу, работая на перспективу,- текущий объем активов в криптовалютах, принадлежащих российским юрлицам, невелик.





ПОДМОСКОВЬЕ НЕ ВЫШЛО НА ЭКРАН

НОВАЯ КИНОСЕТЬ ОСТАЛАСЬ В ПРОЕКТЕ



Анонсированное еще в 2014 году строительство в Подмосковье сети культурных центров с кинотеатрами остановилось на этапе проектирования. Местные власти ссылаются на конфликты между коммерческими партнерами, которые, в свою очередь, жалуются на апатию в муниципалитетах. Аналогичный проект затормозился и в Нижегородской области.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 28.07.2017