АО "ННК-Хабаровский НПЗ" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей



Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей





Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод"



1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ННК-Хабаровский НПЗ"



1.3. Место нахождения эмитента: 680011, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.



1.4. ОГРН эмитента: 1022701129032

1.5. ИНН эмитента: 2722010040

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00305-A



1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/





2. Содержание сообщения

Эмитент сообщает о технической ошибке, допущенной в информации, опубликованной ранее в Ленте новостей 12.07.2017.



Данное сообщение публикуется с целью изменения (корректировки) информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 12.07.2017 в виде сообщения о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5834250



Краткое описание внесенных изменений:

В графе 2.4. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: вместо значения "325 345 489 400 тыс. руб." указать "325 345 489,4 тыс. руб. Далее по тексту.



Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2.1. Категория сделки: Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой



2.2. Вид и предмет сделки: Заключение Дополнительного соглашения N 8 к договору на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) N АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. (далее - Договор).



2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:



1) не применяются условия Договора в части:

1.1. подпункта 2) пункта 1.2. Договора.

1.2. первого абзаца пункта 5.1. Договора.

1.3. Приложения N 8 к Договору.

2) применяются нижеследующие условия об определении стоимости процессинга:



2.1) Стоимость процессинга включает в себя все расходы Исполнителя, как это определено в абзаце втором п. 5.1 Договора, и вознаграждение Исполнителя и рассчитывается Исполнителем по формуле с использованием показателей, определенных согласно Приложения N 1 к настоящему Дополнительному соглашению:



Формула расчета:

Стоимость процессинга (без НДС) = (ПСб + ФДР + ОДР + Р), где

ПСб - производственная себестоимость услуги по переработке нефти;

ФДР - сальдо финансовых доходов и расходов;

ОДР - прочие операционные доходы и расходы;

Р - рентабельность.

2.2) Сумма НДС к оплате Заказчиком определяется в соответствии с налоговым законодательством и указывается в платежно-расчетных документах сверх стоимости процессинга, рассчитанной в соответствии с настоящим порядком.



2.3) Стоимость процессинга рассчитывается Исполнителем ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца переработки и согласовывается с Заказчиком путем направления письма-уведомления. При отсутствии возражений Заказчика в отношении расчета стоимости процессинга, стоимость считается согласованной Сторонами.



2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:



Срок исполнения обязательств по сделке: "31" декабря 2023 года

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество "Независимая нефтегазовая компания" (АО "ННК")



Исполнитель: Акционерное общество "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод"



Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 325 345 489,4 тыс. руб. (440,57 %)



2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 73 845 896 тыс. руб.



2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): "11" июля 2017 года



2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ННК-Актив"



Сокращенное фирменное наименование: АО "ННК-Актив",

Место нахождения: 119019, Россия, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1;



Основание заинтересованности:

АО "ННК-Актив", как лицо, контролирующее Эмитента, в связи с тем, что АО "ННК" (подконтрольное ему лицо) является стороной по одобряемой сделке.



2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка одобрена Общим собранием акционеров "30" июня 2017 года (Протокол N 59 от "05" июля 2017 года).







3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

__________________ Ф.В. Карпеко

подпись Фамилия И.О.



3.2. Дата 28.07.2017г. М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.



За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.





Эмитент