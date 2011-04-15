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28/07/2017
14:40

Сенат США принял законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР

Сенат США принял законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. Ранее санкционный пакет был принят нижней палатой американского конгресса. От вступления закона в силу его отделяет лишь подпись президента Дональда Трампа, сообщает Gazeta.ru.

Законопроект значительно ужесточает санкции против России. В законопроекте собраны все претензии к внешней политике Москвы. В нём упомянуты "акт Магнитского", использование поставок природного газа в Европу как политического рычага; Крым, Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье; роль государственных СМИ в продвижении интересов России в Европе; нежелание выполнять минские соглашения.

Санкции ужесточают ограничения против финансового и банковского сектора России. Документ предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования находящихся под санкциями российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

После того как закон будет принят, президент США больше не сможет отменить никакие из ранее введённых Бараком Обамой санкций в отношении России без обоснования перед конгрессом и получения согласия профильных комитетов обеих палат парламента.


"AK&M" от 28.07.2017
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