Сенат США принял законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. Ранее санкционный пакет был принят нижней палатой американского конгресса. От вступления закона в силу его отделяет лишь подпись президента Дональда Трампа, сообщает Gazeta.ru.



Законопроект значительно ужесточает санкции против России. В законопроекте собраны все претензии к внешней политике Москвы. В нём упомянуты "акт Магнитского", использование поставок природного газа в Европу как политического рычага; Крым, Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье; роль государственных СМИ в продвижении интересов России в Европе; нежелание выполнять минские соглашения.



Санкции ужесточают ограничения против финансового и банковского сектора России. Документ предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования находящихся под санкциями российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.



После того как закон будет принят, президент США больше не сможет отменить никакие из ранее введённых Бараком Обамой санкций в отношении России без обоснования перед конгрессом и получения согласия профильных комитетов обеих палат парламента.





"AK&M" от 28.07.2017