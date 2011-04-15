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28/07/2017
15:52

Стоимость активов Татфондбанка не превышает 71.4 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами в 189.7 млрд руб.

Временная администрация по управлению ПАО "Татфондбанк" установила крайне низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием юридических и физических лиц, имеющих сомнительную платёжеспособность. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Кроме того, временной администрацией выявлено, что руководством банка осуществлен ряд сделок, имеющих признаки вывода из банка ликвидных активов и их замещения на активы более низкого качества, в том числе сделки по переуступке прав требований, а также операции по выводу ликвидного обеспечения. Временной администрацией также установлены факты преимущественного удовлетворения требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам банка.

По оценке временной администрации стоимость активов Татфондбанка не превышает 71.4 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами в 189.7 млрд руб. Таким образом, "дыра" в капитале Татфондбанка превышает 118.3 млрд руб.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Татфондбанка, направлена Банком России в Генпрокуратуру Российской Федерации, МВД и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

"AK&M" от 28.07.2017
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