Временная администрация по управлению ПАО "Татфондбанк" установила крайне низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием юридических и физических лиц, имеющих сомнительную платёжеспособность. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.



Кроме того, временной администрацией выявлено, что руководством банка осуществлен ряд сделок, имеющих признаки вывода из банка ликвидных активов и их замещения на активы более низкого качества, в том числе сделки по переуступке прав требований, а также операции по выводу ликвидного обеспечения. Временной администрацией также установлены факты преимущественного удовлетворения требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам банка.



По оценке временной администрации стоимость активов Татфондбанка не превышает 71.4 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами в 189.7 млрд руб. Таким образом, "дыра" в капитале Татфондбанка превышает 118.3 млрд руб.



Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Татфондбанка, направлена Банком России в Генпрокуратуру Российской Федерации, МВД и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.



"AK&M" от 28.07.2017