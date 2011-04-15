Страховые выплаты в России в I квартале выросли на 5.2% до 123.5 млрд руб.

Общая сумма страховых выплат, произведённых страховщиками РФ за I квартал 2017 года, выросла на 5.2% до 123.5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.



Наибольшее увеличение выплат (+46.4%) произошло в ОСАГО, где средняя выплата выросла на 12% и составила 70.3 тыс. руб. Повышение убыточности в сегменте ОСАГО сказалось на увеличении комбинированного коэффициента убыточности в целом по рынку (на 1.9 п.п. за год, до 95%).



Годовой темп прироста страховых взносов замедлился в I квартале 2017 года до 5.2% за счёт негативной динамики в обязательных видах страхования. Общий объём собранных страховых премий достиг 316.3 млрд руб., или 1.4% ВВП. При этом доля страхования жизни увеличилась на треть – до 0.3% ВВП, говорится в Обзоре ключевых показателей страховщиков.



Значительный рост премий по страхованию жизни (+44.4%) происходит на фоне сокращения количества заключенных договоров. Это объясняется изменением структуры сегмента – ростом доли инвестиционных продуктов, средняя страховая премия по которым (364.6 тыс. руб) выше, чем по страхованию жизни заёмщика.



Совокупный объём активов российских страховщиков вырос за I квартал на 24.2% до 2.1 трлн руб. На фоне замедления темпов роста взносов и увеличения убыточности чистая прибыль страховщиков сократилась на 61.6% (18.3 млрд руб.), рентабельность капитала снизилась до 15.7%.



"AK&M" от 28.07.2017