ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Югра"

Банк России с 28 июля отзывает лицензию у банка "Югра". Об этом сообщается на сайте регулятора.



"Деятельность банка была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. При этом кредитная организация самостоятельно не создавала резервов на возможные потери, адекватных принятым рискам. Итогом проведенного обследования банка стало объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации, что привело к полной утрате её собственных средств", - говорится в сообщении.



Как отмечает ЦБ РФ, бизнес-модель банка "Югра" основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации за счёт привлечённых денежных средств физических лиц посредством выдачи кредитов компаниям, масштабы деятельности которых не соответствовали объёму полученных кредитов. Кредитная организация фактически не осуществляла в сколько-нибудь значимых объёмах кредитование физических лиц, а также юридических лиц, не связанных с собственниками банка.



В 2017 году Банк России шесть раз информировал Генеральную прокуратуру Российской Федерации о фактах вывода кредитной организацией активов и дважды — Росфинмониторинг об осуществлении банком сомнительных транзитных операций.



По оценке АСВ осуществление процедуры финансового оздоровления с привлечением Агентства и кредиторов банка признано экономически нецелесообразным ввиду крайне низкого качества активов и величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств.



Ранее ЦБ ввёл временную администрацию в банке "Югра" в связи с подозрениями в недостоверной отчётности кредитной организации, предоставляемой в течение нескольких месяцев.



Генпрокуратура России опротестовала и потребовала отменить решения ЦБ по банку "Югра".



25 июля в Арбитражном суде Москвы было зарегистрировано заявление банка с требованием признать незаконными решения и действия ЦБ.





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