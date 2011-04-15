Дайджест газеты "Ведомости" от 28 июля 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 28 июля 2017 года.





"ОСЬ" ЗЛА



Созданная "дочкой" "Ростеха" операционная система "ОСь" не попала в реестр российского софта. Возможно, она оказалась недостаточно отечественной.



Дочерняя компания "Ростеха" НЦИ не смогла зарегистрировать свою операционную систему "ОСь" в реестре отечественного софта, рассказал "Ведомостям" источник. Компания не смогла предоставить в нужный срок (30 дней)все необходимые документы, объяснил собеседник - лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК, выдает лицензии на техническую защиту конфиденциальной информации) и документы, подтверждающие исключительные права разработчиков на "ОСь".



"Ростех" предоставил только универсальную общественную лицензию (GPL) на разработанную операционную систему. Если у поставщика нет исключительных прав на софт, то его владелец может в любой момент запретить продажу ПО на территории Российской Федерации. "ОСь" сделана на базе двух других операционных систем с открытым кодом - CentOS и Fedora, которые целиком принадлежат американской компании RedHat.





ТРОЙНОЙ АГЕНТ



Корреспондент "Ведомостей" прошел собеседование в трех агентах НПФ: фонды винят их в массовых махинациях с пенсионными деньгами, которые выявили регуляторы. Правда оказалась горькой.



Обнаруженные Счетной палатой и Центробанком "массовые фальсификации" при переводе пенсионных накоплений граждан - дело рук агентов, которые привлекают клиентов в пенсионные фонды, настаивают НПФ. Чтобы проверить это, корреспондент "Ведомостей" прошел собеседование в нескольких компаниях, которые работают с крупными фондами: Retail Partners Company (RPC, агент НПФ "Будущее" и "Согласие"), "Пенсия-инвест" ("Газфонд пенсионные накопления") и "Центр планирования пенсии" (его сотрудники уверяют, что он привлекает клиентов для группы "Сафмар", но она это опровергает, допуская, впрочем, что компания может быть ее субагентом).



Оказалось, что агенты обманывают людей, выдавая себя за сотрудников государственного Пенсионного фонда России (ПФР), называя "свои" фонды лидерами по инвестиционному доходу и утаивая его потерю при переводе средств.





IPHONE ОПЯТЬ ЛИДЕР ПРОДАЖ



Самым продаваемым смартфоном в России стал iPhone SE, сместив с вершины пьедестала Samsung Galaxy J1. Цены на смартфон от Apple существенно снизились, что и помогло ему выйти в лидеры.



iPhone SE с памятью 32 Гб вышел в лидеры продаж среди смартфонов, рассказал представитель МТС Дмитрий Солодовников. Это подтверждают представитель "Евросети" Александра Перцева и сотрудник другой розничной сети.



Почти весь прошлый год самым продаваемым смартфоном в России был iPhone 5s - эту модель Apple выпустила еще в 2013 г. Но в декабре прошлого года Galaxy J1 впервые вышел на первое место.



Это относительно новая модель - она появилась в продаже в январе 2016 г. В январе первым вновь был iPhone 5s, но следующие пять месяцев, с февраля по июнь, безоговорочным лидером стал Galaxy J1.





ДОЛЛАР МЕШАЕТ ЦЕНТРОБАНКАМ



Слабый доллар подавляет инфляцию и подрывает планы ведущих центробанков по сворачиванию ультрамягкой денежной политики.



Продолжающееся ослабление доллара осложняет центральным банкам проведение денежной политики. Многие из них разрабатывают планы по выходу из многолетнего периода ультрамягкой денежной политики, когда процентные ставки колебались около нуля или даже находились на отрицательной территории.



Европейскому центробанку и Банку Англии когда-нибудь нужно будет начать сокращать активы на балансах. Но сохраняющаяся на низком уровне инфляция сдерживает центробанки, и слабый доллар, курс которого ко многим валютам падает с начала года, еще больше осложняет ситуацию.





ИЮНЬ ОХЛАДИЛ ЭКОНОМИКУ



Рост экономики в июне остановился, но по итогам года "разгонится" за счет роста инвестиций в крупные государственные проекты.



Рост российской экономики в июне приостановился, сообщил Внешэкономбанк: с исключением сезонного и календарного факторов ВВП остался на уровне мая. Если сравнить с прошлогодними данными, рост экономики замедлился до 2,6% (в мае она выросла к маю предыдущего года на 3%).



Холодная погода в апреле-мае повысила спрос на энергетические товары, а в июне, напротив, снизила: использование энергии для кондиционирования и охлаждения воздуха сократилось. Сейчас холодная погода начинает негативно влиять и на урожай растениеводческой продукции.





ЗЕКИ НА СТРОЙКАХ КАПИТАЛИЗМА



Прошлое, когда труд заключенных активно применялся на стройках государственного значения, а тюремная система была важной частью советской экономики, не оставляет умы нынешних руководителей пенитенциарной системы.



Как сообщил в четверг официальный портал управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Татарстану, УФСИН и РЖД обсуждают и вопрос использования труда осужденных к обязательным и исправительным работам (таких в республике сейчас более 1800 человек) на объектах ОАО "РЖД", в том числе на строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань. Такие осужденные отличаются от обычных заключенных: они не находятся за решеткой, заняты, как правило, неквалифицированным трудом в системе ЖКХ. Идея использовать заключенных и отбывающих наказание на стройках госкапитализма прозвучала не впервые.





"ЛЮДИ ПЕРЕДО МНОЙ ВСЕГДА ОДНОГО ВОЗРАСТА - ИМ 20 С НЕБОЛЬШИМ"



Давид Гетта на третьем месте в мире среди самых высокооплачиваемых диджеев. В прошлом году он заработал $28 млн.



Давид Гетта - диджей и владелец продюсерской студии. В прошлом году он заработал $28 млн. Это всего лишь третье место, хотя для него стало нормой второе. На первом - шотландец Кельвин Харрис - $63 млн. Второе он уступил нидерландцу Тиесто с $38 млн.



"В 2009 г. случилось нечто уникальное. И продолжало происходить, я бы сказал, с 2009 по 2016 г.Был момент, когда музыка в США и Европе была одинаковой. Такого никогда не было. Может быть, разве что во времена "Битлз" - рассуждает он о перспективах, открывающихся в его отрасли. - Музыка в США возвращается главным образом к хип-хопу, а также поп- и дэнс-стилям".





LIBOR СДАДУТ В УТИЛЬ



Великобритания перестанет рассчитывать ставки LIBOR в конце 2021 г. За это время будет создана более надежная альтернатива.



Британское управление финансовых услуг (FCA) создаст альтернативу LIBOR, сообщил гендиректор FCA Эндрю Бэйли. "Мы не считаем, что сможем успешно перейти к бенчмаркам, привязанным к реальным сделкам, если рынки продолжат полагаться на LIBOR в нынешней форме", - отмечает Бэйли. LIBOR - Лондонская межбанковская ставка предложения - главный ориентир стоимости денег на рынке межбанковского кредитования (МБК). К ней привязаны процентные ставки для финансовых продуктов объемом на сотни триллионов долларов - от ставок по ипотечным кредитам до корпоративных займов.



Британская банковская ассоциация (BBA) начала расчёты ставок LIBOR в 1986 г.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 28.07.2017