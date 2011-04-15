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28/07/2017
12:01

МТС приобрели компанию "Сотовая cвязь Башкортостана"

ПАО "МТС" объявило о приобретении 100% акций регионального оператора связи ОАО "Сотовая cвязь Башкортостана" (ССБ) за 300 млн руб., включая чистый долг. Об этом говорится в сообщении МТС.

Покупка актива позволит МТС расширить присутствие в Республике Башкортостан и получить дополнительный частотный ресурс, включая две полосы по 15 МГц в диапазоне 2100 МГц, а также две полосы по 4.4 МГц в диапазоне 450 МГц.

МТС приобретают ССБ у ПАО "Башинформсвязь", дочерней компании ПАО "Ростелеком".

Ранее МТС получили все необходимые корпоративные одобрения на сделку.

ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.

Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).

Чистая прибыль Группы МТС по МСФО за I квартал 2017 года упала на 14% до 12.5 млрд руб. с 14.5 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 1.1% до 104.7 млрд руб. со 105.9 млрд руб., показатель OIBDA вырос на 1.8% до 41.8 млрд руб. с 41.1 млрд руб.




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