РОСНАНО выиграло суд в Калифорнии по делу Группы "Нитол"

Суд Северного округа Калифорнии 18 июля 2017 года вынес судебное постановление о прекращении производства по делу в связи с отказом кипрской компании Neas Limited от судебного иска к АО "РОСНАНО" и прочим ответчикам. Об этом говорится в сообщении РОСНАНО.



Таким образом, более чем двухлетнее судебное разбирательство закончилось победой Группы "РОСНАНО" в Калифорнийском суде.



В рамках рассмотрения дела не были подтверждены предъявленные истцами в адрес Группы "РОСНАНО" обвинения, в результате чего истцам пришлось подать в суд заявление о полном и безоговорочном отказе от каких-либо претензий к РОСНАНО. Также не помогли истцам "свидетельские показания" бывшего депутата Государственной Думы РФ Ильи Пономарева, которые были опровергнуты представленными в ходе рассмотрения дела доказательствами.



Напомним, в 2009 году РОСНАНО, вместе с другим кредитором выдало компании Группы "Нитол" кредит, обеспеченный, в частности, залогом контрольного пакета акций компании INSQU Production, Ltd. (Республика Кипр), являвшейся на тот момент косвенным владельцем завода "Нитол", расположенного в Иркутской области.



В 2011 году РОСНАНО в рамках реализации своих прав, предусмотренных кредитными и залоговыми документами, обратило взыскание на акции компании INSQU Production Ltd.



В 2015 году к компаниям Группы РОСНАНО был подан иск в Федеральный суд Северного округа штата Калифорния (США) (United States District Court, Northern District of California). Истцами выступили компания Neas Limited и Андрей Третьяков (миноритарные акционеры компании). Суть иска заключалась в возмещении вреда, якобы причинённого истцам, предполагаемым "незаконным приобретением "Нитола" ОАО "РОСНАНО" в 2011 году в результате обращения РОСНАНО взыскания на находящиеся у него в залоге акции компании INSQU Production Ltd., контролирующей "Нитол".



АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.



Уставный капитал компании составляет 53.741 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.



Чистый убыток АО "РОСНАНО" по РСБУ за I квартал 2017 года сократился в 1.4 раза до 3.442 млрд руб. с 4.751 млрд руб. годом ранее. Выручка упала на 26% до 1.043 млрд руб. с 1.414 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 19% до 923.349 млн руб. с 774.512 млн руб. Убыток до налогообложения составил 3.442 млрд руб. против 4.751 млрд руб. годом ранее.



Прибыль группы "РОСНАНО" по МСФО в 2016 году составила 4.5 млрд руб. Чистая прибыль от финансовых активов АО "РОСНАНО", отражаемых по справедливой стоимости, в 2016 году составила 5.6 млрд руб. По итогам 2016 года справедливая стоимость инвестиционного портфеля составила 140.6 млрд руб., по сравнению со 140.4 млрд руб. в 2015 году. В 2016 году поступления от выходов из инвестиционных проектов составили 17.8 млрд руб., что более чем в 2.6 раза больше аналогичного показателя 2015 года (6.8 млрд руб.). В 2016 году справедливая стоимость портфеля с поступлениями от выходов превысила инвестиции на 1.7 млрд руб. Объём долга РОСНАНО в 2016 году сократился на 16.4 млрд руб., в том числе досрочно погашено обязательств на 2.6 млрд руб.



"AK&M" от 28.07.2017