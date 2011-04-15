МИД России ввёл ответные меры в отношении США

Министерство иностранных дел России в пятницу объявило о введении ответных мер в отношении США, после того как американский Сенат одобрил дополнительные санкции в отношении РФ, Ирана и КНДР.



"Предлагаем американской стороне до 1 сентября с.г. привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.



МИД России уточняет, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек.



Кроме того, российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.





"AK&M" от 28.07.2017