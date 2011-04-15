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28/07/2017
15:06

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых

Совет директоров Банка России 28 июля 2017 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9% годовых. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Совет директоров отмечает, что инфляция остаётся вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается. При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются. Временно приостановилось снижение инфляционных ожиданий, что было предсказуемой реакцией на динамику цен ряда товаров и услуг. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жёсткой денежно-кредитной политики.

При этом ЦБ РФ видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2017 года.

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