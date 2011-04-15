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28/07/2017
15:31

ЦБ РФ прогнозирует рост ВВП в 2017 году на 1.3-1.8%

ЦБ РФ прогнозирует рост ВВП в 2017 году на 1.3-1.8%. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

ЦБ отмечает увеличение инвестиций, объёмов производства, а также темпов прироста расходов на потребление домашних хозяйств. По оценке регулятора, в настоящее время умеренное увеличение потребительских расходов не создаёт дополнительного инфляционного давления в условиях расширения предложения товаров и услуг.

"Вместе с тем экономический рост приближается к потенциальному уровню. Одним из ограничений является ситуация на рынке труда, где уже наблюдаются признаки дефицита кадров в отдельных сегментах. В дальнейшем темп роста ВВП выше 1.5-2% в год будет достижим при условии проведения структурных преобразований", - говорится в сообщении.

"AK&M" от 28.07.2017
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