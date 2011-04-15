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28/07/2017
15:59

А.Занадворов продал бренд "Седьмой континент" и право аренды всех магазинов сети

Владелец сетей супермаркетов "Седьмой континент" и гипермаркетов "Наш" Александр Занадворов полностью выходит из розничного бизнеса — он продаёт права аренды на все 120 магазинов "Седьмой континент" и сам бренд.

При этом 50 точек формата "магазин у дома" планируется передать X5 Retail Group, 18 магазинов — "Азбуке вкуса", 14 гипермаркетов — ритейлеру "Лента". В собственности структур Занадворова остаются сами помещения супермаркетов и гипермаркетов, сообщают "Известия".

Четыре года назад Занадворов уже пытался избавиться от розничного бизнеса, напоминают "Ведомости".

"Дикси" тогда от покупки сети отказалась, права аренды на всю сеть "Седьмого континента" Занадворов рассчитывал продать X5, но затем отказался от сделки. Предприниматель заявил "Коммерсанту", что "посчитал, что рациональнее будет вернуться к вопросу продажи операционного бизнеса через 4-5 лет".

Через четыре года бизнес пришлось продавать по частям. В конце 2016 году калининградские магазины "Седьмого континента" выкупила группа "Дикси".

"AK&M" от 28.07.2017
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