SBI Holdings консолидирует 100% долю в уставном капитале ЯР-Банка

ГК "Метрополь" и японская компания SBI Holdings заключили договор купли-продажи, согласно которому SBI Holdings приобретает 100% долю в уставном капитале ООО "ЯР-Банк". Таким образом, ЯР-Банк становится стопроцентным японским банком, работающим в России. Ранее доля SBI Holdings. в ЯР-Банке составляла 49.5%, говорится в сообщении ГК "Метрополь".



Комментируя сделку, основатель и руководитель ГК "Метрополь" М.Слипенчук сообщил: "У японских компаний и инвесторов, стремящихся на российский рынок, появляется надёжный партнёр и представитель в лице ЯР-Банка. Российские клиенты ЯР-Банка получат совершенный сервис, основанный на передовых японских банковских технологиях".



Сумма сделки в сообщении не раскрывается.

ГК "Метрополь" – крупная международная инвестиционная промышленная группа с российским капиталом. Компании Группы работают в различных областях: биржевые операции, управление финансовыми средствами и консалтинг, банковский бизнес и инвестиционная деятельность, освоение и разработка месторождений, работа на рынках недвижимости и туристических услуг, поддержка инновационных проектов.



SBI Holding – крупная японская финансовая группа, которая ведет бизнес в таких областях, как управление активами, брокерские операции, инвестиционный банковский бизнес, операции с недвижимостью, разработка инновационных системных решений.



ООО КБ "ЯР-Банк" – универсальный банк с японским капиталом на российском рынке. ЯР-Банк работает с 1994 года (ранее ООО КБ "Обибанк").



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