НБУ не одобрил сделку по покупке С.Гуцериевым и Г.Гусельниковым украинской "дочки" Сбербанка

Национальный банк Украины (НБУ) не одобрил сделку по покупке Саидом Гуцериевым и Григорием Гусельниковым украинской "дочки" Сбербанка, сообщает газета "Ведомости".



Комитет НБУ 28 июля 2017 года по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельников в ПАО "Сбербанк", — сообщила пресс-служба регулятора. В НБУ отказ объяснили тем, что бизнесмены не предоставили регулятору документов, необходимых для проверки инвесторов "на предмет соответствия требованиям законодательства Украины".



Ранее сообщалось, что на украинскую "дочку" Сбербанка появился ещё один претендент – основатель инвесткомпании VP Capital Виктор Прокопеня. Он рассчитывает купить украинскую "дочку" Сбербанка не напрямую, а через белорусский Паритетбанк, который он также планирует приобрести.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"