Дайджест газеты "Ведомости" от 2 мая 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 2 мая 2017 года.





СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛУЧИЛ НОВУЮ РОЛЬ



Администрация президента предпочитает вносить значимые законы через Совет Федерации - он более удобный партнер, чем Дума Вячеслава Володина, считают эксперты.



Законодательные инициативы Кремля все чаще проводятся через Совет Федерации, а не Госдуму, рассказали "Ведомостям" в администрации и обеих палатах парламента. Так было и с поправками в избирательное законодательство, которые внес сенатор Андрей Клишас, и с антитеррористическими поправками об усилении контроля за продажей sim-карт, которые, по данным собеседников "Ведомостей", разрабатывает сенатор Людмила Бокова по инициативе Кремля.



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко активнее, чем председатель Госдумы Вячеслав Володин. В продвижении инициатив государственной важности у Госдумы случаются сбои.





ШАМАЛОВ ПРОДАЛ "СИБУР"



Кирилл Шамалов продал 17% "Сибура". На купле-продаже этого пакета сын давнего знакомого президента России Владимира Путина мог заработать за два года около $100 млн.



Не прошло и двух лет, как Шамалов продал купленные у Геннадия Тимченко 17% основному владельцу холдинга Леониду Михельсону.



Исходя из оценки "Сибура" для сделки с Sinopec проданные Шамаловым акции могли стоить $2,21 млрд. За сколько он покупал бумаги у Тимченко, неизвестно. Причитающиеся Шамалову дивиденды с 2014 г. могли составить 11,7 млрд руб. (около $220 млн по курсам на даты выплат).



По мнению заместителя гендиректора "Транспэренси интернэшнл - Россия" Ильи Шуманова, сделку нельзя рассматривать в отрыве от роста благосостояния семьи президента, так как Шамалов является сыном его давнего друга и предполагаемым зятем главы государства. В 26 лет Шамалов стал вице-президентом "Сибура", затем выкупил 17% акций компании еще у одного друга президента, а теперь продал одному из богатейших людей России.





АДЫГЕЙСКИЙ СЫР ЗАЩИТИЛ НАЗВАНИЕ



Производители сыра "Адыгейский" доказали в суде - делать его можно только в одноименной республике. В России защита по месту изготовления используется лишь для нишевых товаров.



Четырем производителям сыра - компаниям "Умалат", "Саянмолоко", "Белый медведь" и предпринимателю Вадиму Агамиряну не удалось в Суде по интеллектуальным правам оспорить решение Роспатента об охране товарного знака "Сыр адыгейский". Истцы просили снять охрану наименования места происхождения товара и действие исключительных прав на его использование. Сейчас такое право есть лишь у пяти адыгейских заводов.



Использование охраны по месту происхождения в России менее распространено, чем в Европе.





УБЫТОК ГОТОВИТСЯ К СДЕЛКЕ



Чистый убыток "Росгосстраха" по МСФО в 2016 г. составил 33 млрд руб. Компания утверждает, что весь он - из-за ОСАГО.



Скорее всего это самый крупный убыток по МСФО в первой десятке страховщиков с начала публикации ими такой отчетности, комментирует аналитик S&P Екатерина Толстова сообщение, что чистый убыток "Росгосстраха" в 2016 г. - 33 млрд руб. "Неудивительно, - говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. - Это крупнейший розничный страховщик и крупнейший игрок рынка ОСАГО".



Напомним, в декабре "Ведомости" сообщили, что президент страховщика Данил Хачатуров ведет переговоры о передаче контроля финансовой группе "Открытие" - в обмен на миноритарную долю в ней. У "Открытия" было 4,4% "Росгосстраха", в апреле оно получило еще 15,4% от "РГС холдинга" - в залог по репо.





ДЕНЬГИ УШЛИ В ЧАТ



Стартап Talkbank, создатель платежной системы для мессенджеров, выиграл международный конкурс Seedstars. Инвестор стартапа - Фонд развития интернет-инициатив.



Российский стартап Talkbank стал одним из 12 победителей международного этапа конкурса стартапов Seedstars в начале апреля. Всего в международном этапе участвовало более 1000 стартапов из 76 стран. Московский Talkbank - виртуальный банк, он позволяет управлять финансами при помощи чат-бота в мессенджерах. Сейчас он работает c Telegram.



Пользователь заказывает карту у банка, привязывает ее в чат-боте к своему аккаунту и может выполнять банковские операции в мессенджере. В Talkbank инвестировал Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и бизнес-ангелы. Команда получила предпосевную инвестицию в 2,1 млн руб. в 2016 г., рассказывает инвестиционный менеджер ФРИИ Павел Никонов.





FACEBOOK ПОБОРЕТСЯ С ПРОПАГАНДОЙ



Facebook изучил типы манипуляций в соцсети. Компания заметила, что ее используют в пропагандистских целях, и будет с этим бороться.



Facebook заметил и изучил злонамеренные попытки использовать соцсеть в пропагандистских целях и сообщил в специальном докладе, как планирует с ними бороться. Такие явления компания наблюдала во время предвыборной кампании в США в прошлом году, причем в ряде случаев это были "масштабные скоординированные действия".



Объектом изучения стали "информационные операции", под которыми Facebook подразумевает организованные усилия со стороны государств или негосударственных структур по искажению политических настроений общества у себя дома или в другой стране, чаще всего ради достижения стратегической или геополитической цели. Для этого используется запуск фальшивых новостей, разжигающих ненависть мемов, прямая дезинформация или создание сетей фальшивых аккаунтов, которые начинают действовать одновременно, раздувая лайками и репостами.





РУКОВОДИТЕЛИ С ДИПЛОМОМ МВА - СУЩИЕ ЭГОИСТЫ



Было бы здорово выяснить, что выпускники бизнес-школ - более ответственные и эффективные менеджеры. Или по крайней мере не хуже других. Увы, в исследовании ученых выяснилось, что это не так.



Дэнни Миллер, научный сотрудник и преподаватель Высшей школы бизнеса в Монреале, и Сяовэй Сюй, доцент Род-Айлендского университета, проанализировали работу 444 известных американских гендиректоров, чьи фотографии украшали обложки журналов Fortune, Forbes и BusinessWeek в 1970-2008 гг. Миллер и Сюй изучили стратегии роста и показатели их компаний, а также их зарплату и выяснили, что руководители со степенью МВА чаще действуют в своих интересах, но в ущерб фирме. В частности, они выбирают более дорогостоящие стратегии развития и реже достигают выдающихся показателей, чем не учившиеся в бизнес-школах. Вывод: руководители с дипломом МВА - сущие эгоисты.





ИРАК РАЗРУШАЕТ ТРАДИЦИИ



Ирак экспериментирует с новыми способами повышения доходов от продажи сырья.



В пятницу страна попытается продать нефть марки Basra Light с супертанкера на аукционе на Дубайской товарной бирже. Эксперты называют этот ход ответом на усиливающуюся конкуренцию среди производителей нефти на фоне упавших за последние три года цен на нее. Метод, которым Ирак постарается продать около 2 млн баррелей нефти, показывает отход от долгосрочных контрактов на поставку трейдерам и переработчикам, на которые полагаются крупнейшие нефтепроизводители Ближнего Востока. Они оказываются ограниченными в возможностях найти более выгодную цену. О планах продавать нефть через товарную биржу в Дубае также заявляла и Саудовская Аравия.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 02.05.2017