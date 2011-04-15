Дайджест газеты "Коммерсант" от 2 мая 2017 года



"РОСАТОМ" ЗАПУСКАЕТ ДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГОСКОРПОРАЦИЯ МЕНЯЕТ СТРУКТУРУ УПРАВЛЕНИЯ



"Росатом" готовится провести масштабную управленческую реформу, призванную смягчить ценовые конфликты внутри производственных цепочек и сократить внутренние затраты. По данным "Ъ", план реформы представлен главой госкорпорации Алексеем Лихачевым и предполагает, в частности, разделение компаний "Росатома" на центры прибыли, продающие продукт внешним заказчикам, и центры затрат, работающие с контрагентами в контуре госкорпора ции - здесь эффективность будет определяться снижением себестоимости. Реализация этих планов может привести к борьбе между холдингами "Росатома" за более выгодные позиции центров прибыли.





ПОД ЧЕСТНОЕ ДИРЕКТОРСКОЕ

ГИПЕРМАРКЕТЫ ХОТЯТ ЛИЧНЫХ ГАРАНТИЙ ОТ ПОСТАВЩИКОВ



Производители продовольствия столкнулись с требованием розницы предоставить поручительство гендиректора или владельца компании к договору поставки. С такой инициативой выступил ритейлер "Седьмой континент". Личные гарантии призваны помочь сетям взыскивать с поставщиков компенсации за нарушение требований к качеству продукции, но целесообразность подобной практики вызывает вопросы уже и в самом "Седьмом континенте".





РОССИЯНЕ НЕ НАШЛИ АЛЬТЕРНАТИВЫ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ

"ЛЕВАДА-ЦЕНТР" ОБОЗНАЧИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2018 ГОДА





Никого из российских политиков россияне по-прежнему не считают конкурентом Владимиру Путину, при этом около половины граждан не уверено, что пойдет на выборы в 2018 году. Они пока не знают, за кого им лучше проголосовать. Такие умонастроения в обществе выявил аналитический "Левада-центр". В оппозиции полагают: за год недовольных среди россиян станет столько, что безальтернативные выборы будут невозможны. Но помимо недовольных граждан должен появиться политик, в котором они признают президента, а такое невозможно, уверены эксперты.





ФАС ПРОСЯТ УСТАНОВИТЬ КУРС РУЛЯ

АВТОШКОЛЫ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАКРЕПИТЬ МИНИМАЛЬНУЮ ЦЕНУ НА ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ





В России может быть установлена минимальная цена на обучение в автошколах - соответствующее предложение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) направила Межрегиональная ассоциация автошкол, аналогичное обращение готовит и ДОСААФ. Автошколы подсчитали, что стоимость курсов по подготовке водителей категории B в Москве не может быть ниже 46 тыс. руб., а курсы по 15-20 тыс. руб., с их точки зрения, по сути, незаконные. Реакция ФАС России на эту инициативу пока неизвестна, но ранее тюменская антимонопольная1 служба назвала "картелем" и "заговором против потребителей" попытку автошкол договориться о единой цене.





РОССИЯ ПРОИГРЫВАЕТ ВЫБОРЫ СОЮЗНИКА

БОЛЬШИНСТВО ОПРОШЕННЫХ В МИРЕ ХОТЕЛО БЫ ОКАЗАТЬСЯ ПОД ЗАЩИТОЙ США



Четыре из десяти (41%) респондентов на планете видят в США потенциального военного союзника своей страны. Выбирая из числа шести ведущих военных держав мира, 15% отдают предпочтение России, 10% - Китаю. Великобритания, Франция и Индия набрали соответственно 8%, 5% и 3% голосов респондентов. Таковы результаты глобального опроса, проведенного ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International (ее представителем в РФ является холдинг "Ромир") в 68 странах мира, включая Россию и Украину.





КИТАЙЦЫ ПОГРЕЮТСЯ НА РОССИЙСКОМ СОЛНЦЕ

"СОЛАР СИСТЕМС" ХОЧЕТ УДВОИТЬ ПОРТФЕЛЬ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ



Китайская "Солар Системс" может стать одним из крупнейших игроков на рынке строительства солнечной генерации в РФ. По данным "Ъ", компания собирается заявить на новый отбор проектов 280 МВт мощностей и в случае прохождения отбора сравняется по объему портфеля с текущим лидером "Авелар солар технолоджи". Строительство 280 МВт солнечной генерации, по оценкам аналитиков, может обойтись в 30 млрд руб.





СЧЕТНЫЕ МАШИНКИ СОБИРАЮТ ДИРЕКТОРОВ

РЕГУЛЯТОР УСИЛИВАЕТ БОРЬБУ ЗА ЧИСТОТУ КУПЮР



Центробанк усилил проверки оборудования для определения подлинности купюр - счетно-сортировальных машин (ССМ) в банках. Борьба за чистоту купюр не доставляла бы участникам рынка особых проблем, если бы по итогам проверок не приходилось собирать советы директоров, причем вне зависимости от наличия нарушений. Но в ЦБ отмечают, что добиться сокращения нарушений можно только частотой проверок.





РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК ПРОШЕЛ ПЕРЕУЧЕТ

СОСТАВЛЕН РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ МЕДИААГЕНТСТВ



Расчет онлайн-бюджетов рекламодателей, проведенный по новой методике отраслевым изданием Adindex, привел к перестановке в тройке лидеров рейтинга профессиональных покупателей рекламы. Первое и второе места за собой сохранили Publicis Group Media Russia и OMD OM Group, а на третье место вышла группа Dentsu Aegis Network Russia.





"ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ" УШЛА В ЗЕМЛЮ

ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ ФОНДОВ ЕВГЕНИЯ НОВИЦКОГО СТРЕМИТЕЛЬНО ОБЕСЦЕНИВАЮТСЯ





Новые рекорды обесценения активов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) после отзыва их лицензии и справедливой переоценки ставят фонды, бенефициаром которых в свое время был предприниматель Евгений Новицкий. Как следует из отчета оценщика, паи ЗПИФ "Чистая энергия" с момента покупки подешевели в 41 раз. Вернуть потраченные на эти бумаги пенсионные резервы, по оценке экспертов, будет непросто, а судебные тяжбы займут до трех лет.





PNK ГОЛОСУЕТ НА ЛЕНИНГРАДКЕ

ГРУППА НАШЛА ПЛОЩАДКУ НА СЕВЕРЕ ПОДМОСКОВЬЯ



PNK Group может приобрести часть земель в Чашниково на севере Подмосковья у группы ПСН братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Девелопер может заплатить, по оценкам, 1,5 млрд руб. и построить на этой площадке логистический парк. PNK пытается прикупить участок в тот момент, когда ситуация на складском рынке оставляет желать лучшего: сейчас на таких объектах пустует 1,7 млн кв. м.





"ЛАНИТ" ВЗВЕСИЛ РИСКИ

СОВЛАДЕЛЬЦЫ IT-ХОЛДИНГА НАПРАВЯТ $10 МЛН НА ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ



В группе компаний "Ланит" сформирован венчурный фонд Lanit Ventures целевым объемом $10 млн, инвестирующий в IT-стартапы. В феврале фонд вложил более $1 млн в развитие цифровых систем управления персоналом Zozo WFM, а также привлек фирму 1C Бориса Нуралиева в качестве соинвестора в компанию "Мобильное электронное образование".





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"AK&M" от 02.05.2017