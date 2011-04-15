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02/05/2017
09:32

Повтор! Банк России снизил ключевую ставку до 9.25% с 9.75% годовых

Банк России снизил ключевую ставку до 9.25% с 9.75% годовых. Об этом свидетельствует сообщение регулятора.

ЦБ отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности.

Вместе с тем инфляционные риски сохраняются. В условиях умеренно жёсткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах, полагает ЦБ.

Принимая решение о ключевой ставке в дальнейшем, Банк России будет оценивать соотношение вероятностей реализации базового сценария (снижение цен на нефть до $40 за баррель) и сценария с ростом цен на нефть, а также дальнейшую динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. При этом оценка Банком России возможного общего масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 года не изменилась.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 июня 2017 года.


"AK&M" от 28.04.2017
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