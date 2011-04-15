Туапсинский морторгпорт планирует объединиться с Туапсинским судоремонтным заводом

Совет директоров АО "Туапсинский морской торговый порт" (ТМТП) принял решение созвать на 22 июня годовое собрание акционеров. Как говорится в сообщении компании, реестр закроется 19 мая.



Акционерам предстоит утвердить годовую отчётность и устав общества в новой редакции, обсудить распределение прибыли и выплату дивидендов за 2016 год, избрать новые составы совета директоров и ревизионной комиссии, утвердить аудитора на 2017 год, рассмотреть вопросы о реорганизации компании в форме присоединения к ней ОАО "Туапсинский судоремонтный завод", об увеличении уставного капитала ТМТП путём размещения дополнительных акций и об одобрении крупной сделки.



Совет также определил цену выкупа акций порта по требованию акционеров в размере 1.52 руб. за каждую, предложил собранию утвердить аудитором на 2017 год АО "КПМГ" и принять решение об увеличении уставного капитала ТМТП путём размещения дополнительного выпуска акций объёмом 7.924 млн руб.



Выпуск, размещаемый путём конвертации, включает 198103121 обыкновенную акцию номиналом 0.04 руб. каждая. Коэффициент конвертации равен 0.017397.



Кроме того, совет предварительно утвердил годовую отчётность и рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за 2016 год 2.357 млрд руб. из расчёта 0.27 руб. на одну обыкновенную акцию.



С учётом дивидендов, выплаченных за 9 месяцев 2016 года (1.309 млрд руб.), компания должна дополнительно выплатить дивиденды в размере 1.048 млрд руб. из расчёта 0.12 руб. на одну обыкновенную акцию.



Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 3 июля 2017 года.



АО "Туапсинский морской торговый порт" (ИНН 2322001997) является основным оператором одного из крупнейших портов в России - морского порта Туапсе. Основным акционером ТМТП является UCL Port, входящий в состав международной транспортной группы UCL Holding, контролирует ряд стивидорных активов на юге и северо-западе России. Парк перегрузочной техники ТМТП состоит из 28-ми портальных кранов грузоподъёмностью от 10 до 124 т, а также 60 погрузчиков и бульдозеров.



Грузооборот ТМТП в 2016 году составил 14.1 млн т, что на 4% меньше, чем в 2015 году.



Чистая прибыль АО "Туапсинский морской торговый порт" (ТМТП) за 2016 год по МСФО выросла на 35.97% до 2.802 млрд руб. с 2.061 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 6.13% до 5.605 млрд руб. с 5.281 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 16.83% до 3.614 млрд руб. с 3.093 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 36.1% до 3.567 млрд руб. с 2.621 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ТМТП за 2016 год по РСБУ выросла на 29.9% до 3.16 млрд руб. с 2.433 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 6.94% до 5.548 млрд руб. с 5.188 млрд руб., прибыль от продаж - на 5.87% до 3.402 млрд руб. с 3.213 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 31.19% до 3.928 млрд руб. с 2.994 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"