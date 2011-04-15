К Волжскому пароходству могут быть присоединены компании "В.Ф. Грузовые перевозки" и "Валеран Пропертиз"

Совет директоров АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" (АО "Волга-флот") принял решение созвать на 8 июня годовое собрание акционеров. Как говорится в сообщении компании, реестр закроется 9 мая.



Акционерам предстоит утвердить годовую отчётность и устав общества в новой редакции, обсудить распределение прибыли и выплату дивидендов за 2016 год, избрать новые составы совета директоров и ревизионной комиссии, утвердить аудитора на 2017 год, рассмотреть вопрос об одобрении крупной сделки, а также о реорганизации компании в форме присоединения к ней ООО "В.Ф. Грузовые перевозки" и ООО "Валеран Пропертиз".



Совет предложил акционерам утвердить в качестве аудитора на 2017 год ООО "Росэкспертиза", установил цену выкупа акций у акционеров в размере 2.598 тыс. руб. за одну обыкновенную и 1.6 тыс. руб. за одну привилегированную акцию.



Совет также рекомендовал годовому собрания направить на выплату дивидендов 135.954 млн руб. из расчёта 282 руб. на одну привилегированную акцию типа "А", а по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.



АО "СК "Волжское пароходство" (ИНН 5260902190) входит в состав международной транспортной группы UCL Holding, выполняет грузовые, пассажирские перевозки по рекам и озерам страны. Волжское пароходство образовано в 1843 году.



Грузовые и буксирные суда Волга-флота в 2016 году сократили объём грузоперевозок на 7.1% до 5.2 млн т по сравнению с 2015 годом.



Чистая прибыль АО "Волга-флот" по МСФО в 2016 году увеличилась в 2.57 раза до 2.287 млрд руб. с 888.933 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 3.15% до 4.578 млрд руб. с 4.726 млрд руб., прибыль от продаж выросла на 11.9% до 1.705 млрд руб. с 1.524 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.52 раза до 2.531 млрд руб. с 1.003 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Волга-флот" за 2016 год по РСБУ выросла на 38.17% до 1.358 млрд руб. с 983.191 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 4.54% до 4.539 млрд руб. с 4.755 млрд руб., прибыль от продаж - на 10.4% до 1.241 млрд руб. с 1.385 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась на 42.46% до 1.588 млрд руб. с 1.115 млрд руб.









AK&M "Рынок слияний и поглощений"