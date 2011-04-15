В.Путин подписал закон о поэтапном переводе бюджетников на карты "Мир"

Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на платёжные карты "Мир". Документ размещён на официальном портале правовой информации.



В соответствии с текстом документа банки будут обязаны обеспечить приём карт "Мир" во всех устройствах, которые осуществляют расчёт с использованием платёжных карт с 1 июля 2017 года.



Работники бюджетной сферы должны быть переведены на карту "Мир" до 1 июля 2018 года. Пенсионеры смогут получить карты "Мир" взамен карт, не являющихся национальными платёжными инструментами, которыми они сейчас пользуются, по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года.



"AK&M" от 02.05.2017