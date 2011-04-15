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02/05/2017
11:16

Д.Медведев поручил проработать вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину, а также Минэкономразвития совместно с Пенсионным фондом России до 24 мая проработать вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщается на сайте Правительства.

Ведомствам необходимо подготовить финансово-экономическое обоснование данной меры, "исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными выплатами и с Пенсионным фондом Российской Федерации в целом", подчёркивает Кабмин.

В конце апреля глава ПФР Антон Дроздов заявил, что для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется около 200 млрд руб.


"AK&M" от 02.05.2017
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