Д.Медведев поручил проработать вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину, а также Минэкономразвития совместно с Пенсионным фондом России до 24 мая проработать вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщается на сайте Правительства.



Ведомствам необходимо подготовить финансово-экономическое обоснование данной меры, "исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными выплатами и с Пенсионным фондом Российской Федерации в целом", подчёркивает Кабмин.



В конце апреля глава ПФР Антон Дроздов заявил, что для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется около 200 млрд руб.





"AK&M" от 02.05.2017