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02/05/2017
11:20

Lanxess завершил процедуру приобретения компании Chemtura

Концерн специальной химии Lanxess завершил приобретение американской компании Chemtura. Об этом говорится в сообщении компаний.

Сделка по приобретению была завершена раньше запланированного срока: компания Chemtura стала частью концерна Lanxess 21 апреля 2017 года. Все необходимые инстанции по контролю, надзору и регулированию одобрили транзакцию. Уже в феврале 2017 года акционеры Chemtura посредством голосования утвердили приобретение. При общей стоимости приобретаемого предприятия, равной 2.4 млрд евро, покупка Chemtura является крупнейшей подобной сделкой за всю историю Lanxess.

Основными направлениями бизнеса Chemtura являются производство антипиреновых добавок и присадок к смазочным маслам. Эти продукты дополнят собой нынешнее портфолио Lanxess.

Помимо добавок портфолио Chemtura включает в себя уретаны и металлоорганические соединения, которые также будут интегрированы в ассортимент Lanxess.

Lanxess является ведущим концерном специальной химии, достигшим в 2015 году оборота 7.9 миллиардов евро. Штат сотрудников концерна насчитывает около 16.6 тыс. человек в 29 странах мира. В настоящее время в состав концерна входят 52 производственных предприятия.

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