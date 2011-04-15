Группа Сафмар приобрела 57.5% акций "М.Видео"

Группа "Сафмар" закрыла сделки по покупке 100% акций инвестиционной компании, принадлежащей Александру Тынковану и его партнёрам, которая, в свою очередь, владеет 57.7% акций "М.Видео", по цене $7 за ценную бумагу. Ранее сделка была одобрена ФАС, говорится в сообщении "М.Видео".



28 апреля 2017 года до закрытия сделки, в соответствии с условиями соглашения, группа "Сафмар" сделала добровольное предложение миноритарным акционерам "М.Видео" о приобретении у них обыкновенных акций компании по такой же цене. Срок принятия оферты составляет 71 день с момента получения добровольного предложения.



В соответствии с анонсированными ранее планами, группа "Сафмар" намерена переименовать ПАО "М.Видео" в ПАО "Сафмар Ритейл" и создать на её базе управляющую компанию, в которую войдёт принадлежащая покупателю группа компаний "Эльдорадо". При этом "Сафмар Ритейл" продолжит развивать сети М.Видео и Эльдорадо отдельно, сохраняя их собственный менеджмент. Покупатель намерен сохранить ПАО "М.Видео" (после переименования – ПАО "Сафмар Ритейл") публичной компанией.



В течение 2017 года акционеры и менеджмент "Сафмар Ритейл" проведут анализ вариантов консолидации двух бизнесов и приступят к разработке плана интеграции для достижения оптимальной синергии. При этом предписание ФАС, полученное ранее, не окажет существенного влияния на бизнес "Сафмар Ритейл".



ООО "Маркетплейс" (электронная торговая площадка GOODS.RU) также войдёт в состав "Сафмар Ритейл" и будет развиваться в соответствии с объявленным ранее планом. Александр Тынкован и Павел Бреев станут партнёрами Группы "Сафмар" в этом проекте, выкупив по номинальной стоимости 20% в уставном капитале ООО "Маркетплейс".



М.Видео (ИНН 7707602010) - российская розничная сеть по продаже электроники и бытовой техники, осуществляет свою деятельность с 1993 года. Общее число магазинов сети по итогам первого полугодия 2016 года составляет 382, М.Видео работает в 162 городах по всей России.



Чистая прибыль М.Видео по МСФО за 2016 год выросла на 22% до 5.546 млрд руб. с 4.547 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 13.3% до 183.219 млрд руб. со 161.691 млрд руб.







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