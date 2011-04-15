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02/05/2017
13:38

Ингосстрах застраховал транспорт администрации Сергиевского района Самарской области

СПАО "Ингосстрах" застраховало транспорт администрации Сергиевского района Самарской области. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

В соответствии с договором ОСАГО страховой защитой обеспечено 77 транспортных средств, принадлежащих организации. Лимит страховой ответственности установлен в соответствии с законодательством РФ. Договор заключен сроком на 1 год.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 02.05.2017
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