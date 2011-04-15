Cборы СК "Ингосстрах-Жизнь" в 2016 году составили 6.629 млрд руб. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Из них сборы по страхованию жизни 5.959 млрд руб. Таким образом, рост сборов по страхованию жизни по сравнению с 2015 годом составил более 400%.



Объём страховой премии по инвестиционному страхованию жизни составил 5.148 млрд руб. (рост 692%), сборы по иным программам страхования жизни - 811 млн руб. (рост 80%), сборы по страхованию от несчастных случаев и болезней - 670 млн руб. (рост 25%).



Сборы в корпоративном канале продаж показали рост в 19% по сравнению с 2015 годом и составили 745 млн руб.



Выплаты по итогам 2016 года составили 706 млн руб., в том числе по программам страхования жизни - 319 млн руб., по страхованию от несчастных случаев и болезней - 387 млн руб.



"По сборам в 2016 году безусловным лидером является инвестиционное страхование жизни. Однако мы не сфокусированы исключительно на этом продукте, мы предлагаем и разрабатываем другие страховые решения как для розничных продаж, так и для корпоративных клиентов. В сентябре 2016 года мы запустили продажи новой программы накопительного страхования жизни с акцентом на заботу о здоровье, сборы по которой растут. По моей оценке, в 2017 году доля накопительного страхования жизни в нашем портфеле станет куда более значительной", - комментирует генеральный директор СК "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников, цитируемый в сообщении.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава ОСАО "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 02.05.2017