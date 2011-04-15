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02/05/2017
15:15

Д.Трамп рассматривает вопрос о раздроблении крупных банков

Президент США Дональд Трамп в интервью Bloomberg TV заявил, что рассматривает возможность раздробления крупных банков с Уолл-стрит.

"Я рассматриваю [эту возможность] прямо сейчас. Есть люди, которые хотят вернуться к старой системе, так? Поэтому мы собираемся рассмотреть данный вопрос", - сказал он.

Речь идёт о возврате к закону Гласса-Стиголла времен Великой депрессии, который разделил потребительское кредитование и инвестиционную деятельность банков.

Первые попытки ослабить действие закона Гласса-Стиголла предпринимались еще с 1960-х годов: тогда были приняты поправки, расширяющие виды ценных бумаг и операций с ними для коммерческих банков. В итоге в 1999 году был принят Закон Грэмма-Лича-Блайли, отменявший главное положение закона 1930-х годов - запрет на совмещение коммерческой и инвестиционной деятельности для одного и того же банка. Среди его лоббистов были крупнейшие банки США, в том числе Citigroup, сообщает "Коммерсант"

Многие аналитики считают, что именно отмена ограничений в деятельности банков стала одной из причин финансового кризиса 2008 года, после которого в США, уже при Бараке Обаме, были вновь приняты меры по ограничению совмещения инвестиционной и коммерческой деятельности банков и ужесточению контроля за ними - Закон Додда-Франка 2010 года. Но тогда до принудительного раздробления банков дело не дошло.


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