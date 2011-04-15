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02/05/2017
15:03

ФАС выявила нарушения на аукционах по ремонту дорог в Санкт-Петербурге

ФАС России рассмотрела жалобы ООО "Регион-Строй" и ООО "Дортекс" на действия Санкт-Петербургского ГКУ "Дирекция транспортного строительства" при проведении аукционов на ремонт дорог регионального значения. В каждой из закупок цена контракта превышала 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

В ходе рассмотрения жалоб антимонопольный орган обнаружил, что заказчик допустил нарушения, ограничивающие количество участников аукционов.

Так, Дирекция транспортного строительства предъявила к участникам дополнительные требования, предусмотренные постановлением Правительства РФ N 99. Однако этот документ и установленные в нем требования необходимо применять при закупках работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а не работ по текущему ремонту, которые закупались в рассматриваемом случае. Таким образом, заказчик неправомерно установил к участникам аукционов дополнительные требования.

Кроме того, заказчик предъявил избыточные требования к содержанию заявок. Например, по товару "асфальтобетонная смесь" следовало указать зерновой состав ее минеральной части, водонасыщение и температуру смеси при производстве, транспортировании, хранении и укладке.

Между тем, требования к описанию химического состава, компонентов товара, показателей технологии производства и показателей, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, ограничивают количество участников закупки, поскольку закон не обязывает их иметь в наличии тот или иной товар на момент подачи заявки.


"AK&M" от 02.05.2017
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