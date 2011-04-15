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02/05/2017
14:51

Банк России одобрил первый базовый стандарт на финансовом рынке

Банк России одобрил первый базовый стандарт на финансовом рынке, говорится в сообщении ЦБ.

Базовый стандарт устанавливает единые правила совершения операций на финансовом рынке, которые будут обязательными для исполнения форекс-дилерами.

По закону базовые стандарты должны быть разработаны профильными саморегулируемыми организациями для всех сегментов финансового рынка в соответствии с требованиями, установленными регулятором, и утверждаются им после согласования соответствующим комитетом по стандартам при Банке России.

В настоящее время комитеты ведут активную работу над проектами базовых стандартов профессиональных участников рынка ценных бумаг, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов. По ряду стандартов такая работа близка к завершению.


"AK&M" от 02.05.2017
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