"Газпром нефть" получила лицензии на разработку двух месторождений в ЯНАО

"Газпром нефть" получила право на разработку двух новых активов в Ямало-Ненецком автономном округе - Тазовского и Северо-Самбургского месторождений. Лицензия на право пользования недрами Тазовского участка действует до 2025 года, Северо-Самбургского - до 2027 года, говорится в сообщении компании.



Тазовское месторождение расположено в 500 км к северо-востоку от Салехарда. По состоянию на 1 января 2016 года Государственным балансом запасов полезных ископаемых по месторождению учтены извлекаемые запасы нефти в объеме 72 млн т, конденсата - 4.6 млн т, свободного газа - 183.3 млрд куб. м. В статусе оператора разработки месторождения в первом квартале 2017 года "Газпром нефть" переиспытала две скважины и начала подготовку к кустовому бурению.



Северо-Самбургский лицензионный участок расположен на территории Пуровского района, в 100 км севернее Нового Уренгоя. Извлекаемые запасы нефти составляют 90.5 млн т. В настоящее время "Газпром нефть" ведет на Северо-Самбургском участке опытно-промышленные работы: расконсервированы и переиспытаны две нефтяные скважины; для уточнения данных о геологическом строении месторождения проведены сейсмические исследования 3D. Пилотное бурение на Северо-Самбургском лицензионном участке намечено на зимний сезон 2017-2018 годов.



"Газпром нефть" продолжает последовательное развитие в ключевом для компании регионе - Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь в 2016 году мы ввели в промышленную эксплуатацию два крупнейших месторождения - Новопортовское и Восточно-Мессояхское. Вместе с этим, благодаря внедрению современных технологий, "Газпром нефть" увеличивает добычу на традиционных месторождениях Ноябрьского региона. Освоение подгазовых залежей Тазовского и ачимовских пластов Северо-Самбургского участков даст компании дополнительный опыт работы с трудноизвлекаемыми запасами, позволит масштабировать решения, успешно реализованные нами ранее", - сказал первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром"



Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2016 году по МСФО выросла на 82.5% до 200 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2.4% и составила 1.696 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд руб. в 2016 году, на 12.7% к 2015 году. Объём добычи углеводородов увеличился на 8.2% до 86.2 млн т н.э. по итогам 2016 года, рост - 8.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла более чем в два раза до 107.996 млрд руб. Выручка снизилась на 6% до 906.018 млрд руб. с 967.66 млрд руб. годом ранее.



"AK&M" от 02.05.2017