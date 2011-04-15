Кабмин внёс в Госдуму проект изменений в законодательство о банкротстве

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в статью 20-6 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроектом уточняется порядок расчета процентов по вознаграждению конкурсного управляющего при удовлетворении требований залогового кредитора за счет выручки от продаж предмета залога, а также оптимизацию расчета процентов по вознаграждению арбитражного управляющего в рамках соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве застройщика.



В соответствии с действующим законом сумма процентов по вознаграждению конкурсного управляющего устанавливается в зависимости от размера удовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. Согласно установленному порядку на погашение судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим и оплату услуг привлеченных ими лиц может направляться не более 10% от суммы, вырученной от реализации предмета залога, или не более 5% - в случае, если залогом имущества должника обеспечиваются требования конкурсного кредитора по кредитному договору.



В постановлении пленума Высшего арбитражного суда РФ от 25 декабря 2013 года N 97 указывается, что проценты по вознаграждению конкурсного управляющего исчисляются для всех удовлетворенных требований, включенных в реестр требований кредиторов, за вычетом требований залогового кредитора, удовлетворенных за счет выручки от реализации предмета залога. Кроме того, подлежат исчислению проценты отдельно для требований каждого залогового кредитора, погашенных за счет выручки от реализации каждого отдельного предмета залога. При этом проценты уплачиваются только за счет и в пределах указанных 10% или 5% и после погашения иных видов текущих платежей, подчеркивается в сообщении.



Законопроектом вносятся корреспондирующие с правовой позицией Высшего арбитражного суда изменения, уточняющие порядок расчета процентов по вознаграждению конкурсного управляющего. Проценты устанавливаются отдельно для каждого обеспеченного залогом имущества должника требования кредитора, погашенного за счет выручки от реализации каждого отдельного предмета залога, в размере, не превышающем 1/4, а при оставлении залоговым кредитором предмета залога за собой - 1/8 размера суммы процентов, определенной в соответствии с Законом о банкротстве. При этом проценты, исчисляемые при удовлетворении обеспеченного залогом имущества должника требования кредитора, уплачиваются только за счет и в пределах сумм, определенных Законом о банкротстве, после удовлетворения иных предусмотренных текущих платежей.



Также предлагается расчет суммы процентов по вознаграждению внешнего и конкурсного управляющего (в части погашения требований участников строительства путем передачи объекта незавершенного строительства или путем передачи им жилых помещений) осуществлять исходя из стоимости передаваемого участникам строительства имущества. И указанная сумма составляет 0.5% от стоимости такого имущества, но не более 500 тысяч руб.



Принятие проекта федерального закона, по убеждению Правительства, будет способствовать минимизации текущих расходов за счет конкурсной массы должника в ходе дела о банкротстве.



"AK&M" от 02.05.2017