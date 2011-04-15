Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

02/05/2017
16:40

Кабмин утвердил требования по обеспечению транспортной безопасности объектов железнодорожного транспорта

Правительство РФ утвердило требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищённости, объектов железнодорожного транспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В соответствии с законом "О транспортной безопасности" Правительство РФ устанавливает требования по обеспечению транспортной безопасности по видам транспорта, в том числе требования к антитеррористической защищённости объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

Подписанным постановлением утверждены такие требования для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта.

Требованиями определяется система реализуемых субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками мер, которые направлены на защиту объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства.

В соответствии с законодательством, эти требования являются обязательными для исполнения всеми субъектами транспортной инфраструктуры (перевозчиками) и распространяются на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на объектах транспортной инфраструктуры и/или транспортных средствах железнодорожного транспорта.


"AK&M" от 02.05.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100