Кабмин утвердил требования по обеспечению транспортной безопасности объектов железнодорожного транспорта

Правительство РФ утвердило требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищённости, объектов железнодорожного транспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В соответствии с законом "О транспортной безопасности" Правительство РФ устанавливает требования по обеспечению транспортной безопасности по видам транспорта, в том числе требования к антитеррористической защищённости объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.



Подписанным постановлением утверждены такие требования для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта.



Требованиями определяется система реализуемых субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками мер, которые направлены на защиту объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства.



В соответствии с законодательством, эти требования являются обязательными для исполнения всеми субъектами транспортной инфраструктуры (перевозчиками) и распространяются на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на объектах транспортной инфраструктуры и/или транспортных средствах железнодорожного транспорта.





"AK&M" от 02.05.2017