Иракская SOMO и трейдер ЛУКОЙЛа создали СП для продажи нефти

Иракская государственная нефтекомпания SOMO и трейдер ЛУКОЙЛа Litasco создали совместное предприятие LIMA Energy, которое займется реализацией нефти из России, Ирана и других регионов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.



По их словам, штаб-квартира LIMA Energy будет располагаться в Дубае. "Первую партию иракской нефти LIMA отгрузит в мае",— уточнил один из собеседников агентства.



LIMA была сформирована по принципу Oman Trading International (OTI), первоначально созданной как СП Oman Oil и трейдера Vitol, сообщает "Коммерсант".



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2016 году снизилась на 29% по сравнению с 2015 годом и составила 206.8 млрд руб. Выручка сократилась на 9% до 5.227 трлн руб., показатель EBITDA - на 11% до 731 млрд руб. Капитальные затраты составили 511.5 млрд руб. (-15.8%), свободный денежный поток достиг 255.1 млрд руб. (+2.7%).



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ в 2016 году снизилась на 39.61% до 182.566 млрд руб. Выручка выросла на 22.12% до 316.541 млрд руб. с 259.198 млрд руб.



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