Госдума и Совфед предлагают повысить статус парламентариев

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин подготовили проект поправок в закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", а также в закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации". Законопроект внесен в Госдуму 2 мая 2017 года. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Поправки направлены на повышение статуса члена Совета Федерации и депутата Госдумы при взаимодействии с должностными лицами федеральных органов государственной власти, а также с должностными лицами региональных и муниципальных органов власти.



Речь идет о праве на прием в первоочередном порядке должностными лицами, что необходимо для осуществления парламентариями их полномочий. По мнению авторов законопроекта, необходимость внесения поправок связана с обращениями граждан или отстаиванием интересов регионов, что требует принятия решения на уровне исполнительной власти и органов местного самоуправления.





"AK&M" от 02.05.2017