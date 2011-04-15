Volkswagen отзывает 2.34 тыс. автомобилей Audi Q5 в России

Российское подразделение Volkswagen отзывает 2.34 тыс. автомобилей Audi в РФ. Об этом сообщает Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили марки Audi Q5, проданные с 2010 по 2017 годы.



"Причиной отзыва является неправильная работа водоотвода в области панорамного сдвижного люка, из-за чего вода может попасть в потолочную обивку. При достаточно большом количестве влаги это может привести к промоканию пенополимерного материала, который прилегает к газогенератору верхней подушки безопасности. Вследствие чего возможна коррозия на газогенераторе", - говорится в сообщении.



Уполномоченные представители изготовителя ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев автомобилей Audi Q5 подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



"AK&M" от 02.05.2017