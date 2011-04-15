Инфляционные ожидания россиян снизились в апреле до исторического минимума

Прямая оценка инфляционных ожиданий населения на год вперед достигла в апреле 2017 года минимального значения за всю историю наблюдений. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на данным опроса "инФОМа".



В то же время эта оценка все еще существенно превышает целевой показатель. Связанные с этим проинфляционные риски свидетельствуют в пользу сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики.



На фоне низкой месячной инфляции участники опроса улучшили оценки текущего роста цен. В ответах на вопрос о товарах и услугах, удорожание которых в последний месяц было наиболее заметно, снизилась частота упоминания молочной продукции, рост цен на которую замедлился в феврале-марте.



В апреле респонденты практически не изменили оценок своего материального положения за прошедший год, при этом ожидания его улучшения в следующем году остались неустойчивыми. Стабилизация материального положения и благоприятная ценовая динамика привели к небольшому улучшению отношения опрошенных к крупным покупкам. Участники опроса чаще стали упоминать приобретение техники для дома, цены на которую снизились из-за укрепления рубля в последние месяцы. Однако респонденты по-прежнему говорят о необходимости экономить.





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