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02/05/2017
18:21

Cisco может купить сетевого оператора Viptela за $610 млн

Производитель сетевого оборудования Cisco Systems 1 мая объявил о намерениях приобрести частную фирму Viptela. Об этом сообщает Financial Times.

Предполагаемая сумма покупки - $610 млн. Оплата будет произведена денежными средствами, при этом предполагается выплата вознаграждений в виде участия в капитале.

Компания Viptela (Сан-Хосе) занимается разработкой продуктов, упрощающих управление сетями, и предлагает решения для управления соединениями в сетях широкополосного доступа и мобильной связи.

"Главное в технологии Viptela - простота и лёгкость развёртывания сети, при сохранении функциональности и возможности масштабирования", - отметил один из руководителей Cisco Скотт Харрелл, добавив, что "именно эти принципы сегодня пользуются спросом клиентов".

Завершение сделки ожидается во второй половине года после получения согласия контролирующих органов.

Ранее в этом году компания Cisco объявила о планах приобрести AppDynamics за $3.7 млрд.

Сделкам в индустрии высоких технологий придают дополнительный импульс заявления президента США Дональда Трампа о снижении налогового бремени в отношении возвращаемого из-за рубежа капитала.


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