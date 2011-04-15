СК "Ингосстрах-Жизнь" и МТС Банк запустили продажи программы "Защита сегодня". Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Программа "Защита сегодня" предназначена для страхования детей в возрасте от 2 до 17 лет и взрослых от 18 до 64 лет. Она обеспечивает финансовую защиту в случае получения травм, инвалидности или ухода из жизни в результате несчастного случая, а также покрывает расходы на хирургические операции по причине несчастного случая.



Продукт предусматривает три плана страхования: "Детский", "Взрослый" и "Семейный", в рамках которых клиент может выбрать размер покрытия от 125 тыс. до 1 млн руб.



Программа действует год и распространяется, в том числе, на страховые случаи, которые возникли во время занятий спортом на любительском уровне.



"Любой желающий может приобрести программу "Защита сегодня", выбрав комфортный для себя взнос. Продукт подходит тем гражданам, которые хотят получить финансовую защиту в случае возникновения риска и избежать непредвиденных расходов", - говорит заместитель председателя правления, руководитель розничного бизнеса МТС Банка Эдуард Иссопов, цитируемый в сообщении.



"Начинается весенне-летний сезон, в нашу жизнь возвращаются активные виды спорта, участие в походах и соревнованиях, наши дети отправляются в летние лагеря и на спортивные сборы. Совместно с МТС Банком мы разработали простой и быстрый в оформлении продукт, который покрывает самые важные риски", - комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников, цитируемый в сообщении.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава СПАО "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 04.05.2017