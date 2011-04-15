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04/05/2017
11:31

Более половины активов ОПИФ приходится на российские ценные бумаги, ЦБ

Акции и облигации российских предприятий и организаций по итогам 2016 года вытеснили с позиции лидеров иностранные ценные бумаги в активах открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

По данным Обзора ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов, за 2016 год доля иностранных ценных бумаг в структуре открытых ПИФов сократилась до 27.4% (-16.6 п.п.) при увеличении доли облигаций российских корпоративных эмитентов до 32.5% (+12.2 п.п.), а доли их акций - до 22.3% (+4.9 п.п.). В абсолютном выражении объем активов, инвестированных в иностранные ценные бумаги, за прошедший год сократился на 12.7 млрд руб., в долговые бумаги российских эмитентов - увеличился на 20.4 млрд руб., в акции - на 10.2 млрд руб.

Российские ценные бумаги стали более привлекательными для инвесторов с точки зрения доходности по сравнению с иностранными в связи со снижением странового риска и укреплением рубля на фоне увеличения цены на нефть. За 2016 год значение индекса S&P 500 увеличилось на 9.5%, в то время как индекс ММВБ вырос на 26.8%, отмечается в обзоре.


"AK&M" от 04.05.2017
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