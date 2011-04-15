Темпы роста портфеля займов микрофинансовых институтов в I квартале снизились до "рекордных" 7.3%

Суммарный объём займов населению, предоставленных микрофинансовыми институтами, по состоянию на 1 апреля 2017 года составил 129.5 млрд руб., увеличившись за I квартал на 7.3%. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй со ссылкой на данные 3 тыс. микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ.



Это самые низкие темпы прироста портфеля займов МФИ с 2015 года, и такое снижение данного показателя наблюдается уже II квартал подряд.



При этом в I квартале росли только объёмы выданных микрозаймов - на 15.2% до 64.4 млрд руб. В то же время объём займов на покупку потребительских товаров практически остался неизменным (+0.5% до 65.2 млрд руб.). Соответственно, произошли изменения и в структуре портфеля займов МФИ: доля микрозаймов выросла до 49.7%, и, фактически, "догнала" займы на покупку потребительских товаров.



С начала 2017 года самая высокая динамика портфеля займов МФИ (среди 20 регионов-лидеров по объёмам микрофинансирования) зафиксирована в Удмуртской Республике (+16.4%), Белгородской (+16.2%), Архангельской области (+15.2%) и Вологодской (+14.2%) областях. В свою очередь, в ряде регионов, впервые за 2 года, было отмечено снижение объёма портфеля займов: в Москве (-2.8%), Московской области (-2.1%) и Республике Татарстан (-0.7%).





"AK&M" от 04.05.2017