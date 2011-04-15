ОАК решила присоединить к компании "Ил" ещё три общества

Совет директоров ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК) 28 апреля определил позицию общества вопросам повесток собраний акционеров ДЗО. Об этом говорится в сообщении ОАК.



В частности, представителям корпорации на собраниях акционеров ЗАО "Ил-ресурс", ОАО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева и АО "ОАК-ТС" поручено голосовать за принятие решение о реорганизации указанных обществ в форме присоединения их к ОАО "Ил".



Совет также принял к сведению отчёт о результатах закупочной деятельности, отчёт Департамента внутреннего аудита по итогам работы за 2016 год и другую отчётность, утвердил план работы Департамента внутреннего аудита на 2017 год и одобрил договор комиссии, заключаемый с ПАО "Компания" "Сухой".



ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК, ИНН 7708619320) создано в соответствии с указом Президента РФ от 20 февраля 2006 года "Об открытом акционерном обществе "Объединённая авиастроительная корпорация". Регистрация корпорации как юридического лица состоялась 20 ноября 2006 года.



Приоритетными направлениями деятельности ОАК и входящих в корпорацию компаний являются: разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения.



В ОАК входят: ПАО "Компания "Сухой", ПАО "Корпорация "Иркут", ОАО "Ил", ОАО "ОАК - Транспортные самолёты", ПАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", ПАО "Туполев", ОАО "Илюшин Финанс Ко.", ОАО "Финансовая лизинговая компания", ЗАО "Авиастар-СП", ПАО "ВАСО", АО "РСК "МиГ", ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова", ОАО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева", ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", ЗАО "Аэрокомпозит", ПАО "ТАНТК им. Бериева".



Чистый убыток ОАК за 2016 год по МСФО сократился в 24.54 раза до 4.481 млрд руб. со 109.946 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 20.46% до 416.926 млн руб. с 346.12 млн руб., прибыль от операционной деятельности составила 11.203 млрд руб. против убытка в 69.412 млрд руб. за 2015 год, убыток до налогообложения уменьшился в 20.57 раза до 5.078 млрд руб. со 104.447 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ОАК за 2016 год по РСБУ сократился в 2.98 раза до 3.161 млрд руб. с 9.412 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 3.14% до 50.836 млрд руб. с 49.289 млрд руб., убыток от продаж - на 36.04% до 2.228 млрд руб. с 1.638 млрд руб., убыток до налогообложения уменьшился в 2.05 раза до 4.116 млрд руб. с 8.437 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"