Минфин с 10 мая сокращает покупку валюты в 8 раз

Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с 10 мая по 6 июня 2017 года, составит 8.5 млрд руб. Ежедневно Минфин будет приобретать валюту на 0.4 млрд руб. Об этом свидетельствует сообщение Минфина.



Объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с 7 апреля по 5 мая 2017 года, - 69.9 млрд руб. Таким образом, с 10 мая Минфин сокращает покупку валюты в 8 раз.



Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей федеральному бюджету на 2017-2019 годы, в мае 2017 года прогнозируется в размере +54.5 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам апреля 2017 года от оценки величины нефтегазовых доходов в апреле 2017 года, осуществлённой месяцем ранее, составило -46 млрд руб., сообщает Минфин.



Отрицательная величина отклонения в основном обусловлена тем, что фактический объём экспорта газа и нефтепродуктов в апреле оказался существенно ниже прогнозных оценок, рассчитанных исходя из базового сценария социально-экономического развития России, положенного в основу составления Федерального закона о федеральном бюджете на 2017-2019 годы.



Дополнительным фактором стал возврат в апреле переплаты по ранее уплаченным таможенным платежам. При этом снижение объёма экспорта нефтепродуктов не было компенсировано экспортом сырой нефти. Сократился по сравнению с прогнозной оценкой также объём добычи нефти. Кроме того, фактический обменный курс доллара к рублю в апреле сложился на более низком уровне по сравнению со среднемесячным значением марта, использовавшимся для оценки, подчёркивает Минфин.



При этом ожидается, что при сохранении текущей конъюнктуры объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, в последующие периоды будет выше.





"AK&M" от 04.05.2017