Группа "Акрон" подписала синдицированный структурированный кредит в форме предэкспортного финансирования на сумму до $750 млн сроком на 5 лет. Об этом говорится в сообщении Акрона.



Полученный кредит будет направлен на рефинансирование текущей задолженности (в размере $468.2 млн) по синдицированному структурированному кредиту в форме предэкспортного финансирования, заключенного 30 декабря 2014 года, и на общекорпоративные цели.



Координирующими ведущими уполномоченными организаторами и букранерами выступили Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, Credit Agricole Corporate & Investment Bank, ING Bank N.V., Nordea Bank AB (publ), ПАО РОСБАНК, ПАО Сбербанк, Societe Generale S.A. и АО ЮниКредит Банк. Nordea Bank AB (publ), HSBC Bank plc и Credit Suisse AG, Zurich приняли участие в сделке в роли ведущих уполномоченных организаторов и букранеров, Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A. в роли ведущего уполномоченного организатора, АО АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" и АО "АйСиБиСи Банк" в роли ведущих организаторов.



Группа "Акрон" включает ОАО "Акрон", ОАО "Дорогобуж" и "Хунжи-Акрон". Группа производит аммиак, азотные (карбамид, аммиачную селитру и КАС) и сложные минеральные удобрения (NPK, сухие смешанные удобрения), продукцию органического синтеза и неорганической химии.



Чистая прибыль Акрона по МСФО за 2016 год выросла на 53% до 25.525 млрд руб. Выручка снизилась на 3% до 89.359 млрд руб. с 92.019 млрд руб. за 2015 год. Показатель EBITDA снизился на 27% до 29.856 млрд руб. с 40.978 млрд руб.



"AK&M" от 04.05.2017