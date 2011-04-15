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04/05/2017
13:19

Саудовская Аравия по-прежнему намерена продать часть акций компании Saudi Aramco

Саудовская Аравия по-прежнему планирует продать часть акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco в 2018 году. Как сообщает Reuters, об этом говорится в интервью вице-крон-принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

По его словам, доходы от продажи акций компании будут направлены на развитие горнодобывающей отрасли страны, промышленности и вооружения, поддержку автопрома и транспортной инфраструктуры, а также на создание дополнительных рабочих мест.

Напомним, ранее Saudi Aramco рассматривала возможность продажи части своих акций местным инвесторам по более низкой цене, чем международным. Компания предлагала провести листинг акций как в Эр-Рияде, так и в США, Великобритании, Азии.

Акции компаний, принадлежащие правительству Саудовской Аравии, обычно продаются гражданам страны по номинальной цене, которая составляет около 10 риалов ($2.67) за каждую. В 2016 году зарубежные инвесторы получили право подавать заявки на участие в IPO, где цена на акции зависит от спроса.

Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Она является крупнейшей нефтяной компанией мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов, а также по стоимости бизнеса ($781 млрд). Штаб-квартира находится в Дахране.



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