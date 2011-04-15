Мировое производство стали в марте обновило исторический рекорд

Мировое производство стали в марте 2017 года обновило исторический рекорд. Суммарная выплавка в 67 странах, подающих данные в эту международную организацию, составила 144.953 млн т, на 4.6% больше, чем в марте 2016 года. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвящённом чёрной и цветной металлургии, со ссылкой на данные World Steel Association (WSA).



Предыдущий рекорд в размере 143 млн т был установлен в мае 2014 года. Среди крупнейших производителей наибольший прирост выплавки в начале текущего года продемонстрировали Турция, Бразилия и Индия. По итогам I квартала 2017 года первая десятка стран-производителей стали выглядит следующим образом: Китай (201.099 млн т), Япония (26.228 млн т), Индия (25.762 млн т), США (20.401 млн т), Россия (17.953 млн т), Южная Корея (17.255 млн т), Германия (10.98 млн т), Турция (8.78 млн т), Бразилия (8.25 млн т) и Италия (6.122 млн т).



В марте 2017 года средняя цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) выросла на 2.7% по сравнению с февральской и составила $1853.7 за тонну. В апреле цена металла выросла еще на 5% и достигла по состоянию на 26 апреля $1957.25 за тонну.



Спрос на алюминий повышается, тогда как производители сокращают поставки. Некоторые аналитики ожидают устойчивого роста цены алюминия по мере увеличения дефицита на мировом рынке. Благодаря повышению цен РУСАЛ, в прошлом сокращавший мощности, снова активизирует производство, в том числе в европейской части России.



Средняя цена никеля в марте, в отличие от алюминия, снизилась по сравнению с февральской на 3.3%, достигнув $10518.7 за тонну. С конца марта металл подешевел еще на 12%, до $9252.5 за тонну на 26 апреля. Основной причиной падения цен стало резкое сокращение импорта металла в КНР.



По данным Федеральной таможенной службы, в январе-феврале текущего года экспорт российского необработанного никеля составил 23.7 тыс. т на сумму примерно $228 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок сократились на 22.3%, выручка - на 17.7%. Это самые низкие показатели данного периода за последние 10 лет.



Небольшие никелевые производства останавливаются из-за волатильности мировых цен на металл. Так, завод "Режникель" уведомил всех своих сотрудников о массовом сокращении в связи с прекращением работы. А "Уфалейникель" приостановил производство на неопределенный срок с 1 апреля и собирается сократить почти 95% сотрудников.



Поставки российской металлопродукции в США могут быть затруднены. В апреле президент Дональд Трамп подписал указ, известный как "Покупай американское". Он предписывает госструктурам стараться увеличивать закупки произведенной в США продукции. При этом стальная продукция, произведенная из иностранных слябов, будет считаться импортной и не может быть использована для строительства объектов, которые полностью или частично финансируются за счет федерального бюджета.



Также в конце апреля стало известно, что власти США начали расследование по поводу импорта алюминия. В 2016 году ввоз этого металла в США вырос на 18%, в то время как внутреннее производство упало на 47%, отмечается в заявлении администрации президента. Пока никакие заградительные меры по отношению к импорту алюминия в США не принимаются, но они могут быть введены в действие в 2018 году, если будет принято соответствующее решение.



"AK&M" от 04.05.2017