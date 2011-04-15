Кабмин предлагает освободить от НДС важнейшие медицинские изделия

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, освобождающего от НДС операции по реализации услуг по передаче важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий, имеющих соответствующее регистрационное удостоверение, по договорам финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



В соответствии с действующей редакцией статьи 149 Налогового кодекса РФ, от НДС освобождена реализация важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий по перечню, утверждаемому Правительством России. Такой перечень утверждён постановлением Правительства от 30 сентября 2015 года N 1042. При этом операции по передаче таких медицинских изделий по договорам финансовой аренды (лизинга) с последующим выкупом облагаются НДС в общеустановленном порядке.





"AK&M" от 04.05.2017